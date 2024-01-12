الأهلي يطلب بطاقة وسام أبوعلي الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - طلب النادي الأهلي الحصول على البطاقة الدولية للاعب الفلسطيني وسام أبو على من أجل قيده في قائمة اللاعبين بالدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وقام النادي الأهلي في بداية الموسم بقيد 34 لاعبا في قائمة الفريق الإفريقية للفريق، ويحق له الآن قيد 6 لاعبين جدد خلال شهر يناير، حيث تسمع لوائح الكاف بقيد 40 لاعبا في القائمة، والحد الأقصى للاعبين المقيدين في الفترة الثانية 7 لاعبين كحد أقصى.

الجدير بالذكر أن المارد الأحمر أعلن التعاقد مع وسام أبو علي في الأيام القليلة الماضية قادما من نادي سيريوس السويدي، في صفقة بلغت قيمتها 2 مليون يورو.

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