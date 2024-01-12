جولة تفقدية لمنتخب مصر في استاد مباريات المجموعة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

قام الجهاز الفني لمنتخب مصر واللاعبين، اليوم الجمعة، بجلسة تفقدية لملعب "فليكس هوفويت بوانيي"، الذي يستضيف مباريات المجموعة الثانية التي تضم غانا وموزمبيق والرأس الأخضر بجانب الفراعنة.

وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أثناء الاجتماع مع مسئولي المنتخب المصري أن الفريق سيخوض التدريبات على ملعب جاردان بوتانيك .

الجدير بالذكر أن خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة تواجد أثناء الزيارة بجانب حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الوطني.

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