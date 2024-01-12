دي بروين جاهز لقيادة مانشستر سيتي أمام نيوكاسل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، جاهزية البلجيكي كيفن دي بروين لمواجهة نيوكاسل المقررة في الدوري الإنجليزي.

وكان دي بروين قد عاد للمشاركة مع مانشستر سيتي بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة وذلك بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني من المباراة التي فاز بها فريقه على هدرسفيلد تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي الاسبوع الماضي.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "الدقائق التي لعبها دي بروين كانت جيدة حقا، أفضل من التدريبات التي خاضها قبل مباراة هدرسفيلد التي كان مختلفا بها بعض الشيء".

وأضاف "لكن هذا طبيعي حينما تعود من إصابة لمدة خمسة أشهر، لقد مر بمراحل مختلفة في الحصص التدريبية، لكن ذلك طبيعي للغاية، الشيء الأهم هو أنه يتحسن".