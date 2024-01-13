اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا

أستراليا - الهند 15:30

الصين - طاجيكستان 18:30

أوزبكستان - سورية 21:30

كأس إفريقيا

ساحل العاج - غينيا بيساو 00:00

- فولهام 16:30

نيوكاسل - مان سيتي 21:30

لاس بالماس - فياريال 17:00

مايوركا - سلتا فيغو 19:15

بلباو - سوسييداد 21:30

نابولي - ساليرنيتانا 18:00

مونزا - انتر ميلان 23:45

الدوري الألماني

دارمشتات - دورتموند 21:30

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