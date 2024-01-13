الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس آسيا
أستراليا - الهند 15:30
الصين - طاجيكستان 18:30
أوزبكستان - سورية 21:30
كأس إفريقيا
ساحل العاج - غينيا بيساو 00:00
تشيلسي - فولهام 16:30
نيوكاسل - مان سيتي 21:30
لاس بالماس - فياريال 17:00
مايوركا - سلتا فيغو 19:15
بلباو - سوسييداد 21:30
نابولي - ساليرنيتانا 18:00
مونزا - انتر ميلان 23:45
الدوري الألماني
دارمشتات - دورتموند 21:30
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