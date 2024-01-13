الامارات | 82 سفينة تُبحر في سباق «الشراعية 60 قدماً»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق في شواطئ دبي ظهر اليوم سباق السفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي)، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

ويجمع الحدث 82 سفينة أكدت مشاركتها في السباق مع إغلاق التسجيل أمس، حيث تبحر لمسافة 20 ميلاً بحرياً من عمق مياه الخليج العربي نحو خط النهاية أمام فندق برج العرب.

وقال محمد المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي، إن اللجنة المنظمة تراقب عن كثب كل التقارير الواردة حول حالة البحر وسرعات الرياح، مبيناً أن النشرة البحرية مبشرة بأجواء مثالية متوقعة في فترة السباق بعد الظهيرة مع توافر معدل سرعات رياح مناسب.