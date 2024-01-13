هالاند يتعرض لانتكاسة جديدة مع مانشستر سيتي

تعرض النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لانتكاسة جديدة، تؤجل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات مع السيتيزن.

وأكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن هالاند تعرض لانتكاسة جديدة في إصابته، التي أبعدته عن الملاعب في الفترة الماضية.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، ردًا على سؤال هل تعرض هالاند لانتكاسة؟،: “نعم، قليلًا”.

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وأوضح أن هالاند بخير ولكن هناك مشكلة صغيرة تزعج قدميه، وقرر الأطباء التوقف لمدة أسبوع والبدء من جديد ربما في أبو ظبي.

واختتم مدرب مانشستر سيتي: “آمل أن يكون جاهزًا في نهاية هذا الشهر، أكثر قليلاً مما توقعنا في البداية، العظم يحتاج إلى وقت، سيكون جاهزًا للعودة في نهاية هذا الشهر”.

ويلعب مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.