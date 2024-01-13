الامارات | مخاوف من تأجيل كأس إفريقيا 2025 في المغرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، إن موعد إقامة النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية لا يزال معلقاً إذ قد تتعارض مع كأس العالم للأندية في صورتها الجديدة والتي كانت مقررة منتصف 2025.

ومنذ نسخة 2019 في مصر، تقام كأس الأمم الإفريقية في منتصف العام بدلاً من بدايته لتجنب تعارضها مع التزامات اللاعبين مع أنديتهم.

لكن آخر نسختين من البطولة أقيمتا بين يناير وفبراير بسبب مخاوف من الأمطار الموسمية في الكاميرون وكوت ديفوار.

كما تأجلت نهائيات الكاميرون 2021 لمدة عام واحد بسبب جائحة كوفيد-19 بينما تنطلق نسخة 2023 في كوت ديفوار السبت، بعدما تأجلت لستة أشهر بسبب مخاوف بشأن الطقس.

وكان من المتوقع أن يقيم الاتحاد القاري نهائيات 2025 التي تستضيفها المغرب منتصف العام، لكن هذا الموعد بات محل شك بسبب كأس العالم للأندية الموسعة التي أطلقها الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

وقال "فيفا" الشهر الماضي إن كأس العالم للأندية الموسعة، بمشاركة 32 فريقاً، ستقام في الولايات المتحدة بين 15 يونيو و13 يوليو، ما قد يتعارض مع كأس الأمم الإفريقية.

وتأهل الأهلي المصري والوداد المغربي بالفعل لكأس العالم وعادة ما ينضم عدد من لاعبي الفريقين لمنتخبي البلدين.

وإذا تقرر إقامة كأس الأمم في منتصف 2025، فإن هذا سيتعارض مع كأس العالم للأندية، وقال موتسيبي إن الاتحاد الإفريقي سيحدد موعد إقامتها لكنه ألمح إلى تغيير موعدها.

وأبلغ مؤتمراً صحافياً الجمعة: "نريد أن تقام كأس الأمم في أنسب وقت بالنسبة للبطولة، لا زلنا في تواصل مع فيفا بشأن المواعيد".

ولا يزال توقيت البطولة مثار جدل، لكن الاتحاد الإفريقي أقام كل نسخها بين 1968 و2017 في أول ثلاثة أشهر من العام.