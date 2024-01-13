جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد منافسات اليوم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مواجهتين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر التى تستهل عصر اليوم في البريميرليج.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي ضد فولهام – الساعة 2:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

صفقات الدوري الإنجليزي

بات نادي بوروسيا دورتموند الألماني علي أعتاب الإعلان عن أول صفقتين في موسم الانتقالات الشتوي الجاري قادمتان من الدوري الإنجليزي.

حيث أكد الصحفي فلوريان بليتنبيرج أن جادون سانشو سيعود لصفوف بروسيا دورتموند قادمًا من مانشستر يونايتد بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، والصقة تمت بشكل نهائي ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

كما شدد الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أيضًا أن الاتفاق تم بين جميع الأطراف يتبقى فقط الرتوش الأخير مؤكدًا أن العقد لا يوجد به بند شراء إلزامي كما كان متوقعًا.

وذكر الصحفي بين جاكوبس أن دورتموند ينهي التفاصل الأخيرة في عملية التعاقد مع إيان ماتسين لاعب تشيلسي الإنجليزي أيضًا بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم بدون خيار شراء.ثنائي من الدروي الإنجليزي علي رادار ب