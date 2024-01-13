سبب رفض إنتر ميامي مواجهة برشلونة وديا

رفض نادي إنتر ميامي الأمريكي مقترحا لخوض مباراة ودية مع برشلونة الإسباني، خلال مرحلة الإعداد للدوري الأمريكي للمحترفين.

ويضم إنتر ميامي 4 لاعبين سابقين في نادي برشلونة، هم ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز.

ويخوض إنتر ميامي عددا من المباريات الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بينها مواجهة الهلال والنصر السعوديين في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إنتر ميامي الأمريكي تلقى مقترحا لخوض مباراة ودية مع برشلونة، لكن الفريق الأمريكي رفض بحجة الاستعداد لبطولة كأس الدوريات التي يحمل لقبها.

وأعلن برشلونة أكثر من مرة رغبته في تكريم ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي السابق وأسطورة النادي الإسباني السابق، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد للأمر.

ويتواجد برشلونة حاليا في الرياض للعب كأس السوبر الإسباني، إذ تأهل للمباراة النهائية بعد تخطي منافسه أوساسونا بهدفين دون رد.

ويخوض برشلونة مواجهة قوية للغاية أمام ريال مدريد في نهائي السوبر الذي يحمل لقبه، يوم الأحد القادم، على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.