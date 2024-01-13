ملامح تشكيل منتخب مصر أمام موزمبيق في كأس أمم أفريقيا

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر على تشكيل الفراعنة للمواجهة المرتقبة أمام منتخب موزمبيق في إطار منافسات كأس أمم أفريقيا.

وستنطلق مباراة منتخب مصر أمام نظيره موزمبيق غدًا الأحد الموافق 14 يناير الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن تبدأ صافرة لقاء المنتخب الوطني أمام منافسه الموزمبيقي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا أمام موزمبيق بتشكل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – أحمد حجازي – أحمد فتوح.

الوسط: محمد النني – مروان عطية – إمام عاشور.

الهجوم: تريزيجيه – مصطفى محمد – محمد صلاح.

قائمة منتخب مصر النهائية في كأس أمم أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوى – أحمد الشناوى – محمد أبو جبل – محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى – محمد عبد المنعم – على جبر – ياسر إبراهيم – أحمد سامى – محمد هانى – عمر كمال عبد الواحد – أحمد فتوح – محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى – إمام عاشور – محمد الننى – مروان عطية – أحمد السيد زيزو – مهند لاشين- محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح – مصطفى فتحى – محمود تريزيجيه- عمر مرموش – مصطفى محمد – محمود كهربا – أحمد حسن كوكا.