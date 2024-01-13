يوفنتوس يفكر في ضم نجم ليفربول السابق

يفكر يوفنتوس في التعاقد مع الإنجليزي، جوردان هندرسون، لاعب وسط الاتفاق السعودي الحالي وليفربول السابق، خلال الفترة القادمة.

وذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورت أنه يعتزم يوفنتوس تعزيز خط وسطه ويقوم أيضًا بتقييم خيار جوردان هندرسون.

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وأكدت الصحيفة الإيطالية أنه وضع البيانكونيري لاعب ليفربول السابق في دفتر ملاحظاتهم، حيث سئم الإنجليزي بالفعل من تجربته في المملكة العربية السعودية ويمكنه قبول إعارة لمدة ستة أشهر في تورينو للتعويض عن ذلك.

كما إن الوصول المحتمل للاعب البالغ من العمر 33 عامًا لن يمنع مسبقًا التعاقد مع لازار ساماردزيتش.

ويعد يوفنتوس ليس الوحيد المهتم بلاعب نابولي حيث توصل فريق الجنوب إلى اتفاق مبدئي مع أودينيزي مقابل 20 مليون بالإضافة إلى 5 مكافآت، وهو عرض يمكن أن يطابقه اليوفي.

وبالنسبة لشهر يونيو، فإن ترشيح تيون كوبمينيرز قوي، والذي يطلب أتالانتا ما لا يقل عن 40 مليون يورو من أجله. في الخلفية يوجد ساؤول، الذي لن يتركه أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.