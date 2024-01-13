"تسريح وطعام خاص واستبعاد لاعب".. كواليس مباراة مصر وموزمبيق كأس الأمم الإفريقية 1998 (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه منتخب مصر نظيره موزمبيق، في السابعة مساء غد الأحد، ضمن منافسات دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023، ويعيد هذا اللقاء الأذهان إلى مباراة جمعت بين الثنائي منذ 26 عاما، بالتحديد 10 فبراير 1998.

والتقى منتخب مصر موزمبيق في دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 1998 ببوركينا فاسو ضمن المجموعة الرابعة، وأقيم اللقاء على ملعب أومني سبور بمدينة بوبوديولاسو، وسط طقس حار وجاف ودرجة الحرارة ما بين 30 و 32 درجة مئوية.

وكان حينها محمود الجوهري مديرا فنيا لمنتخب مصر، إلا أن اتحاد الكرة كان متخذ قرارا بإقالته، لتنشر صحيفة الأهرام، تقريرا بعنوان "إقالة الجوهري وتسريح المنتخب إذا لم يتجاوز الدور الأول".

كما أنه كان يوجد اتجاه لتقديم مجلس الاتحاد استقالة جماعية عقب الانتهاء من مشاركة منتخب مصر في نهائيات بوركينا فاسو، في ظل تأكيد محمود الجوهري على تدنى مستوى اللاعبين.

وقرر الجوهري تغيير موعد مران المنتخب إلى 3:30 عصرا بدلا من 4:30، ليتمكنوا من مشاهدة مباراة زامبيا والمغرب في الملعب، تحسبا لمواجهاتهما، وعقد بعدها محاضرة فنية مع عشرة لاعبين بخلاف حارس المرمى، إلا أنه قرر استبعاد محمد عمارة الذي كان يشارك باستمرار.

وطلب اللاعب سمير كمونة من طبيب الفريق أحمد ماجد مهدئا بعدما شعر التوتر، ليتمكن من النوم، كما أن الطاقم الفني كان يعاني من نوعية الطعام في ظل توفير طباخين وطعاما محليا لجميع المنتخبات الأخرى، لهذا قرروا الاعتماد على المعلبات التي أخذوها من القاهرة.

وحقق منتخب مصر الفوز على موزمبيق دون مقابل، وتصدر المجموعة الرابعة، ليكون المنتخب العربي الوحيد الذي فاز في الجولة الأولى من البطولة.

واجتمع الجوهري مع اللاعبين عقب المباراة، ليشرح لهم الأخطاء الفنية في المباراة، وقرر أن يعودا في مباراة زامبيا إلى طريقة اللعب بتشكيل 3/5/2 بدلا من 4/4/3.

وخضع حازم إمام إلى جلسات طبية لعلاج الكدمة التي تعرض لها في العضلة الأمامية خلال الشوط الأول، وخرج في الشوط الثاني وشارك وليد صلاح الدين بدلا منه.

وقال فتحي مبروك المدرب المعاون للمدير الفني، خلال المؤتمر الصحفي، إن لياقة اللاعبين لا تسعفهم للعب 90 دقيقة من المباراة.

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