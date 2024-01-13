ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو يلا شوت اليوم في كأس الأمم الإفريقية

بث مباشر مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو يلا شوت اليوم في كأس الأمم الإفريقية ، تقام بعد قليل مواجهة قوية بين منتخبي ساحل العاج وغينيا بيساو، على استاد إبيمبي "الحسن واتارا الأولمبي" في مدينة أبيدجان بساحل العاج. ستكون هذه المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أفريقيا.

تشارك في البطولة 24 منتخبًا تم تقسيمها إلى 6 مجموعات، حيث تحتوي كل مجموعة على 4 منتخبات.

ومن بين المنتخبات المشاركة المتميزة: منتخب مصر، والسنغال، والمغرب، وتونس، ونيجيريا، والجزائر، والكاميرون. ستنتهي منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا في الحادي عشر من فبراير المقبل.

تبدأ رحلة الأفيال العاجية في البطولة التي غابوا عنها منذ عام 2015، بمواجهة منتخب غينيا بيساو في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبات نيجيريا وغينيا الاستوائية.

مشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو

يعتبر منتخب كوت ديفوار حامل لقب البطولة في عامي 1992 في السنغال و2015 في غينيا الاستوائية، ولكنه خسر في نهائي البطولة في نسختي 2006 و2012.

أما منتخب غينيا بيساو، فهو يشارك في البطولة القارية للمرة الرابعة على التوالي منذ ظهوره الأول في عام 2017.

ورغم سجله الضعيف في المشاركات السابقة، حيث لعب 9 مباريات وتعادل في 3 وخسر 6، إلا أنه يسعى لتحقيق أول انتصار له في البطولة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو | من هنـــا

موعد مباراة كوت ديفواروغينيا بيساو

تقام مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو

وستُنقل المباراة على قناة beIN Sports MAX، التي تحمل حقوق البث الحصرية لبطولة كأس أمم أفريقيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023

المجموعة الأولي : كوت ديفوار – نيجيريا – غينيا الإستوائية – غينيا بيساو

المجموعة الثانية : مصر – غانا – الرأس الأخضر – موزمبيق

المجموعة الثالثة : السنغال – الكاميرون -غينيا – جامبيا

المجموعة الرابعة : الجزائر – بوركينا فاسو- موريتانيا – أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس – مالي -جنوب إفريقيا – نامبيا

المجموعة السادسة: المغرب – الكونغو الديمقراطية – زامبيا – تنزانيا

ملاعب بطولة الأمم الإفريقية

تقام مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية على 6 ملاعق في كوت ديفوار وهم : ملعب الحسن واتارا ” مدينة إبيمبي” – ملعب فيليكس هوفويت بوانيي “مدينة أبيدجان ” – ملعب السلام “مدينة بواكي” – ملعب أمادو جون كوليبالي “مدينة كورهوجو” – ملعب تشارلز كونان باني “مدينة ياموسوكرو” – ملعب لوران بوكو “مدينة سان بيدرو”