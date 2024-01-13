شكرا لقرائتكم خبر منتخب قطر يواصل هيمنته على لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت كأس آسيا 2024 بديربي عربي جمع بين أصحاب الأرض، منتخب قطر، ومنتخب لبنان وسط أنظار 40 ألف متفرج في ملعب لوسيل.

و كان حفل الافتتاح مهيبا، وشهد لقطة استثنائية عندما منح حسن الهيدوس قائد المنتخب القطري، مصعب البطاط قائد فلسطين تأدية قسم البطولة في إشارة إلى التضامن مع الأحداث في غزة.

وبعد ذلك انطلقت المباراة المثيرة وسط أجواء جماهيرية رائعة معتادة أعادت إلى الأذهان كأس العالم 2022، ولكن هذه المرة بنكهة عربية خالصة.

ولم يسبق لمنتخب لبنان تحقيق الفوز على قطر في كل البطولات، في حين أن «العنابي» يدخل المسابقة وعينه على الحفاظ على لقبه التاريخي الذي ظفر به في عام 2019، والبداية بتحقيق الفوز على «بلاد الأرز».

ونجح أكرم عفيف في افتتاح أهداف كأس آسيا 2024 في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ومنح منتخب قطر الأفضلية على نظيره اللبناني.

وشهدت الدقيقة 56 إحراز المعز علي هدف النسخة الماضية، الهدف الثاني للمنتخب القطري الذي هدأ كثيرا من المباراة بعد ذلك.

وفي الدقيقة الأخيرة، استطاع أكرم عفيف أن يحرز ثاني أهدافه الشخصية وثالث أهداف المنتخب القطري في شباك نظيره اللبناني