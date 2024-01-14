الامارات | «ستار أوف ميستري» تُحرز لقب «الوصل ستيكس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت المهرة «ستار أوف ميستري» المملوكة لـ«غودولفين» وبإشراف المدرب شارلي آبلبي، وبقيادة الفارس وليام بيوك، أداءً باهراً خلال الفوز أول من أمس بلقب بطولة «الوصل ستيكس» المخصصة للخيول بعمر ثلاث سنوات ومسافة 1200 متر، ضمن الشوط الخامس من الأمسية السادسة في موسم «كرنفال سباقات دبي»، التي نظمها نادي دبي لسباق الخيل على مضمار «ميدان».

وشهدت الأمسية في ثاني الأشواط الرئيسة التي بلغت جوائز كل منها 300 ألف درهم، نجاح الجواد «أوزو» المملوك لـ«ذا آذر كلوب»، وبإشراف المدرب جيمي أوسبورن، في الظفر بلقب بطولة «لورد نورث» لخيول فئة «هانديكاب» لمسافة 1800 متر، وجرت في الشوط السابع.

وفي بقية الأشواط فاز الجواد «فيسباسيان» لـ«رباح للسباقات» بلقب بطولة السرعة في الشوط الأول، قبل أن يتمكن الجواد «مليتاري أرتيست» لـ«فيكتورياس للسباقات» من انتزاع لقب الشوط الثاني. وقدم الجواد «شينجنغ كلوز» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، أداءً باهراً نحو الفوز في الشوط الثالث، وتمكن الجواد «ذا جريت كوليكشن» لمالكه «زوار سكريكوف» من انتزاع الفوز في الأمتار الأخيرة بلقب الشوط الرابع. وعاد لقب الشوط السادس إلى الجواد «كبير خان» لـ«تيلك موكانبيتكالييف»، وليذهب لقب الشوط الثامن لصالح الجواد «دورود إيدج» المملوك لـ«مايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك»، وفي الختام توج بلقب الشوط التاسع الجواد «ويبينار» لعبدالرحمن الراشد.