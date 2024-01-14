سبب استبعاد نواف العقيدي من قائمة المنتخب السعودي في أمم آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - اتخذ روبيرتو مانشيني المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قرارًا مفاجئًا باستبعاد الحاري نواف العقيدي من قائمة الصقور لبطولة كأس أمم آسيا 2023 المقامة حاليًا في قطر.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن أسباب قرار مدرب المنتخب السعودي باستبعاد العقدي رغم تألقه في الفترة الأخيرة مع نادي النصر وتقديم موسم أكثر من رائع بقميص العالمي.

وذكرت الصحيفة أن نواف العقيدي قال للمدرب مانشيني نصًا: " ألعب ولا رجعوني لفريقي "

وقال الإعلامي خالد الشنيف: " أحد الروايات تقول أن العقيدي رفض البقاء على دكة البدلاء ومن يرفض يجب أن يعاقب، وقام الإعلامي سيف السيف بعمل "رتويت" لكلام الشنيف ".

استبعاد 3 لاعبين من قائمة المنتخب

وجاء قرار من المدرب مانشيني باستبعاد الثلاثي ( نواف العقيدي - أيمن يحيى - عباس الحسن) من قائمة السعودية، واستدعاء ( محمد الربيعي – محمد البريك - طلال حاجي ) للقائمة.