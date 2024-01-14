الامارات | الكاميرون يبحث عن "الكنز المفقود" في كوت ديفوار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل المنتخب الكاميروني رحلة البحث عن لقبه السادس بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم بمواجهة نظيره الغيني الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة لنسخة عام 2023 من البطولة القارية في كوت ديفوار والتي تقام في الفترة ما بين 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024.

وبعد الانتهاء من مواجهة غينيا ، يضرب أسود الكاميرون موعدا ناريا مع السنغال حاملة اللقب يوم 19 يناير الجاري، وبعدها بأربعة أيام ينهي الفريق مشواره في دور المجموعات بملاقاة ج=غامبيا.

وسبق للمنتخب الكاميروني الفوز باللقب القاري خمس مرات من قبل في أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، ويبحث الفريق عن اللقب السادس في تاريخه والثاني له على أرض كوت ديفوار بعد لقب نسخة 1984.

وفي مشواره بتصفيات أمم أفريقيا 2023، تواجد المنتخب الكاميروني في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات ناميبيا وبورندي، فيما تم استبعاد كينيا على خلفية إيقاف الاتحاد الكيني من جانب (كاف).

وخاض المنتخب الكاميروني أربع مباريات، فاز في مباراتين على حساب بوروندي، فيما خسر أمام ناميبيا في مباراة وتعادل في الأخرى، ليتأهل كمتصدر للمجموعة برصيد سبع نقاط بفارق نقطتين عن ناميبيا.

لكن تراجعت نتائج "الأسود التي لا تقهر" مؤخرا، حيث فازوا مرة واحدة في أخر ثلاث مباريات، حيث فاز الفريق على موريشيوس 3/ صفر ثم تعادل مع ليبيا 1 /1 في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026، كما تعادل وديا مع زامبيا بهدف لمثله.

ومن القائمة التي اختارها المدير الفني ريجوبير سونج، قائد الفريق سابقا، تبرز 4 أسماء تواجدت في آخر نسخة توج بها الفريق عام 2017، وهم الحارس فابريس أوندوا والثلاثي الهجومي فنسان أبو بكر وكلينتون نجي وكارل توكو إيكامبي.

ويعتبر أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، اللاعب الأعلى قيمة تسويقية في المنتخب الكاميروني، إذ تبلغ قيمته التسويقية 40 مليون يورو، ويأتي خلفه فرانك أنجيسا لاعب وسط نابولي الإيطالي بقيمة تسويقية بلغت 35 مليون يورو.

ويشارك المنتخب الكاميروني، في أمم أفريقيا للمرة الـ21، بعدما خاض خلال مشاركاته السابقة 91 مباراة وفاز في 45 مباراة مقابل 30 تعادلا و16 هزيمة، وسجل 137 هدفا مقابل 82 هدفا سكنت شباكه.

من جانبه يسجل منتخب غينيا ظهوره الرابع عشر في البطولة القارية، لكنه فشل في التتويج باللقب من قبل حيث كانت أبرز نتائجه في ‏البطولة هي احتلاله المركز الثاني في نسخة عام 1976.‏

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة منتخب غينيا للمرة الثالثة على التوالي، ويأمل الفريق في تحقيق نتيجة أفضل من التي ‏حققها في النسختين الماضيتين حيث ودعهما من دور الـ16.‏

ويفتقد المنتخب الغيني لنجمه الأول سيرهو جيراسي هداف شتوتجارت وصاحب ‏المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني، وهو أعلى لاعب من حيث القيمة التسويقية حيث تبلغ قيمته 40 مليون يورو، وذلك بسبب الإصابة التي لحقت بها مؤخرا .

لكن الغيني كابا دياوارا، المدير الفني للمنتخب الغيني يعول على خبرات أمثال نابي كيتا، قائد الفريق ومختار دياخابي ومحمد بايو.‏

واستطاع المنتخب الغيني، التأهل للنسخة الحالية من البطولة بعدما احتل المركز ‏الثاني في المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة للبطولة، خلف المنتخب المصري المتصدر، حيث حصد عشر نقاط من الفوز ‏في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة والخسارة في مباراتين.‏

والتقى المنتخب الغيني مع نظيره الكاميروني مرتين فقط في بطولات أمم أفريقيا وكانت المرتين في دور المجموعات، وكانت ‏المواجهة الأولى التي جمعتهما في نسخة عام 1998 انتهت بالتعادل 2/2، ثم التقيا مرة أخرى في 2015 وتعادلا 1/1.‏

في المجمل خاض منتخب غينيا 47 مباراة في بطولات كأس أمم أفريقيا، حقق خلالها الفوز في 13 مباراة وتعادل في 17 مباراة ‏وخسر في مثلها، وسجل لاعبوه 61 هدفا في البطولة وتلقت شباكه 66 هدفا.‏