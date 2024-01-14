جدول مباريات اليوم الأحد 14 يناير 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الأحد، الموافق 14 يناير 2024، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث سيكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي خالص، يتخلله مباريات في الدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي، بجانب مباريات ساخنة في بطولتي كأس أمم أسيا وأفريقيا.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء منتخب مصر وموزمبيق في بطولة أمم أفريقيا، في اولي مواجهات الفراعنة بالبطولة، بجانب لقاء برشلونة وريال مدريد في السوبر الإسباني.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 اليوم

نيجيريا ضد غينيا الاستوائية، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

مصر ضد موزمبيق، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

غانا ضد الرأس الأخضر، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

مواعيد مباريات كأس آسيا اليوم

اليابان ضد فيتنام، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN ASIAN CUP 1".

الإمارات ضد هونج كونج، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN ASIAN CUP 1".

إيران ضد فلسطين، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN ASIAN CUP 1".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

إيفرتون ضد أستون فيلا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مانشستر يونايتد ضد توتنهام، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ألميريا ضد جيرونا، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

قادش ضد فالنسي، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

لاتسيو ضد ليتشي، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1 ".

كالياري ضد بولونيا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

فيورنتينا ضد أودينيزي، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

ميلان ضد روما، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1 ".

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

بوخوم ضد فيردر بريمن، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتثذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد شتوتجارت، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

ليل الفرنسي ضد لوريان، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

نانت ضد كليرمون، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2 Max".

ميتز ضد تولوز، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 9".

بريست ضد مونبلييه، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 8".

لو هافر ضد أولمبيك ليون، في تمام السادسة وخمس دقائق بتوقيت مصر، السابعة وخمس دقائق بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

لينس ضد باريس سان جيرمان، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

موعد مباراة السوبر الإسباني اليوم

ريال مدريد ضد برشلونة، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".