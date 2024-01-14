الامارات | سرقة بطل كأس العالم 2022 تحت تهديد السلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، اليوم الأحد، أن اللاعب الأرجنتيني أنخيل كوريا، الفائز بكأس العالم، وعائلته تمت سرقتهم في منزلهم بالقرب من مدريد من قبل أربعة رجال ملثمين .

وأجبر اللصوص كوريا /28 عاما/ مهاجم أتلتيكو مدريد على تسليمهم أموال ومجوهرات تحت تهديد السلاح أمس السبت.

بعد ذلك فر الجناة بغنيمتهم . ولم يصب أي شخص بأذى ولكن تردد أن كوريا وعائلته كانوا مرعوبين.

وكانت هناك تكهنات في وسائل الإعلام الإسبانية لبعض الوقت أن اللاعب قد ينتقل إلى أحد الأندية السعودية.