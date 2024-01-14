اتحاد جدة السعودي يخوض معسكرًا مغلقًا بدبي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق اتحاد جدة السعودي ، معسكرًا مغلقًا بمدينىة دبي الإماراتية ، تستمر فعالياته حتى يوم 30 من شهر يناير الجاري.

ويلعب الفريق السعودي ، مواجهتين خلال معسكره، بملاقاة البطائح على ملعب نادي الوصل 24 يناير الجاري، ثم يلاقي فريق شباب الأهلي دبي على ملعب راشد 28 من الشهر ذاته.



اتحاد جدة يطيح بنجومه ..

على صعيد متصل يفكر نادي اتحاد جدة السعودي في الإطاحة بالعديد من الأسماء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لاستغلال بطولة كأس آسيا التي ستنطلق بعد أيام.

وكشفت تقارير صحفية احتمالية رحيل ثلاثة لاعبين عن صفوف الاتحاد السعودي، في سوق الانتقالات الشتوية، إذ تم الاستقرار على رحيل ثنائي أجنبي بالفعل بينما الثالث ما زال قيّد الدراسة، كما اتُّخذ على القرار النهائي الخاص بقيد الدوليالمصري أحمد حجازي.

وفي هذا الصدد ، أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن البرازيليين رومارينيو دا سيلفا ومارسيلو جروهي يدرسان حاليًا العروض المُقدمة لهما للرحيل عن العميد.

وقالت الصحيفة أنّه سيتم إعادة قيد المدافع المصري أحمد حجازي في قائمة الأجانب الثمانية بنظام رابطة دوري المحترفين وإعادته إلى قائمته في الدوري السعودي.

واستمر غياب الفرنسي كريم بنزيما عن تدريباته فريقه ، بسبب الظروف المناخية في المكان الذي يقضي فيه إجازته الشتوية.