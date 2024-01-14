شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا لـ"الخليج 365" عن تدريب الزمالك: "أنا محترف وجاهز لأى تحدٍ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفنى السابق لاتحاد الكرة، على حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، خلفاً لمعتمد جمال الذى يقود الفريق حالياً.

وقال فينجادا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه مدرب محترف وجاهز لأى تحدٍ، موضحاً أنه يشعر بحالة جيدة والجميع يعرف عمله ومستعد لقيادة الفريق الأبيض فى أى وقت خاصة أنه يعتبره بمثابة بيته.

وتوصل مسئولو نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لاتفاق مع البرتغالى نيلو فينجادا لتولي قيادة الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مطلع، أن الزمالك فتح خطوط اتصال مكثفة مع فينجادا الأيام الماضية للتفاوض معه حول تولي قيادة تدريب الزمالك، مع تولي مهمة الإشراف على قطاع الناشئين، وهو ما رحب به الخواجة البرتغالي.

وأضاف المصدر، أنه من المنتظر أن يحضر نيلو فينجادا إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، لوضع الرتوش الأخيرة حول اتفاقه مع مسئولي الزمالك علي مهام عمله في القلعة البيضاء.