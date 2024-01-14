7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 14 / 1 / 2024، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، منتخب مصر يفتتح مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق الليلة، والأهلي يكثف جهوده للتعاقد مع الصفقة الثالثة فى الميركاتو الشتوى.

منتخب مصر يفتتح مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق الليلة