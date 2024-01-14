شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 14 / 1 / 2024، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، منتخب مصر يفتتح مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق الليلة، والأهلي يكثف جهوده للتعاقد مع الصفقة الثالثة فى الميركاتو الشتوى.
منتخب مصر يفتتح مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق الليلة
عندما تشير عقارب الساعة إلى السابعة مساء اليوم، الاحد، بتوقيت القاهرة، تتجه عيون وقلوب الجماهير المصرية صوب استاد فيلكس أوفوي بوانيي فى أبيدجان بكوت ديفوار، لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام موزمبيق فى افتتاح مشوار الفريقين والجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز