الامارات | منتخب السلة يصطدم بـ «سترونغ غروب» الفلبيني في افتتاح بطولة دبي الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة «دبي الدولية» لكرة السلة، اليوم الأحد، جدول المنافسات الرسمية لمباريات النسخة الـ 33، المقامة في نادي النصر بدبي خلال الفترة من 19 وحتى 28 يناير الجاري، ويدشن خلالها المنتخب الوطني مبارياته بلقاء فريق «سترونغ غروب» الفلبيني المدعم بنجم السلة الأميركية وفريق لوس إنجلوس ليكرز السابق دوايت هوارد.

وأفرزت نتائج القرعة، عن وضع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، بجوار كل من بيروت والهومنتمن اللبنانيين، وسترونغ غروب الفلبيني، وأهلي طرابلس الليبي، والوحدة السوري، فيما جاء حامل اللقب فريق الرياضي اللبناني في المجموعة الأولى، بجوار مواطنه الحكمة، ومنتخب تونس، وأهلي بنغازي الليبي، وسلا المغربي، وصاحب الضيافة فريق نادي النصر الإماراتي.

وتستهل الجولة الافتتاحية لدوري المجموعات، في الثالثة والربع عصر يوم الجمعة المقبل، بلقاء بيروت اللبناني وأهلي طرابلس الليبي، على أن يتبع في الخامسة والربع بلقاء الحكمة اللبناني والنصر الإماراتي، ومن ثم في السابعة والربع لقاء المنتخب الوطني أمام سترونغ غروب، على أن يسدل الستار عن مباريات اليوم الأول بلقاء الرياضي اللبناني أمام منتخب تونس الذي ينطلق في التاسعة والربع مساءً.