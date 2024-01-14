مودريتش يتلقى دفعة قوية قبل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

حصل الأسطورة لوكا مودريتش، لاعب نادي ريال مدريد، على دفعة معنوية قوية قبل مواجهة برشلونة، في نهائي كأس بطولة السوبر الإسباني.

يخوض ريال مدريد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

وبلغ البارسا، نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه 2-0 على أوساسونا، في المقابل حقق النادي الملكي فوزاً مثيراً على جاره وغريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة (5-3).

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وتوج لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في كرواتيا لعام 2023 بعد المستوى المميز والرائع الذي قدمه في العام الماضي.

واستطاع مودريتش أن يحافظ على لقب الأفضل للعام الثامن على التوالي فمنذ عام 2016.

حقق مودريتش اللقب للمرة الـ12 في مسيرته خلال السنوات التالية: 2007، 2008، 2011، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021، 2022، 2023.

وكان اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً قد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2012 قادما من توتنهام الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين شارك في 510 مباريات بقميص الفريق الملكي، سجل خلالها 38 هدفا وصنع 82.

وشارك النجم الكرواتي منذ بداية الموسم الحالي في 22 مباراة مع “الميرينجي” سجل خلالها هدفا وصنع 5 أهداف.