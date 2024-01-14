التعادل يحسم قمة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مواجهة مانشستر يونايتد وضيفه توتنهام هوتسبير، التي جمعت الفريقين اليون في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/24.

والتقى الفريقان اليوم، على ملعب «أولد ترافورد» معقل اليونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ21 من مسابقة البريميرليج.

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أحرز المهاجم راسموس هويلوند هدف مان يونايتد الأول في الدقيقة الثالثة من تسديدة صاروخية، وعدل البرازيلي ريتشارليسون النتيجة للضيوف في الدقيقة التاسعة عشر برأسية متقنة.

وتقدم ماركوس راشفورد للمان يونايتد في النتيجة بالدقيقة الـ40 بعد أسيست من هويلوند، وعدل الأوروجوياني رودريجو بينتانكور للسبيرز في الدقيقة الـ46 بعد أسيست من تيمو فيرنر الوافد الجديد من صفوف لايبزيج الألماني.

بهذه النتيجة وصل رصيد توتنهام 40 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، بينما مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع برصيد 32 نقطة.