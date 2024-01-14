شاشات عملاقة في حائل لنقل مباريات كأس آسيا 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت أمانة منطقة حائل لزوار متنزه الأمير عبدالعزيز بن سعد، ومتنزه الأمير سعود بن عبد المحسن، ومتنزه الفجر بحائل، شاشات عملاقة ‏لتنقل خلالها مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضمن منافسات كأس آسيا 2023. وبين مساعد الأمين للإعلام والتواصل المؤسسي بالأمانة المهندس سعود آل علي، أن الأمانة تحرص على تفعيل دورها المتنوع ضمن مسؤوليتها المجتمعية بالمنطقة، والتي منها مساندة منتخبنا الوطني الذي يستهل مشواره في البطولة بمواجهة منتخب عُمان غدا، على ملعب خليفة الدولي عند الـ8 والنصف مساء، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطط الأمانة في إبراز جمال الأماكن العامة، سياحيا واجتماعيا ورياضيا، خلال كثير من المناسبات والاحتفالات الوطنية، وتحقيق الترابط المجتمعي وبث الروح الوطنية بين أفراد المجتمع بالمنطقة، خلال مساندة ودعم المنتخب السعودي الأول في مشواره بكأس آسيا 2023، تعزيزا لجودة الحياة بالمنطقة، وتحقيقا لرؤية السعودية 2030.

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