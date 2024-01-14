شكرا لقرائتكم خبر لودي على بعد خطوة من الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد خبير الانتقالات الشهير، الإيطالي فابريتسيو رومانو، أن مفاوضات نادي الهلال السعودي تتجه إلى المراحل النهائية مع الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، لاعب فريق مارسيليا الفرنسي.

وانضم اللاعب الدولي البرازيلي رينان لودي إلى أولمبيك مارسيليا في 2023/7/14 بعد أن قدم تجربة رائعة مع نوتنغهام فورست، حيث خاض الظهير البرازيلي 21 مباراة مع مارسيليا وحتى الآن يبحث عن الظهور بشكل أفضل.

وبحسب الصحفيين الموثوقين جدا في سوق الانتقالات عالميا «ماتيو موريتو وفابريزيو رومانو» أن لودي قريب جدا من نادي الهلال والصفقة في مراحلها الأخيرة، حيث من الممكن أن تكلف بين 20-22 مليون يورو.

ويحاول الهلال حسم الصفقة خلال الـ48 ساعة المقبلة وذلك من أجل أن ينضم لـمعسكر الهلال خلال فترة التوقف والذي سيشهد 6 مباريات ودية في حال التأهل لنهائي كأس موسم الرياض.

وسيخوض الهلال ودياته الخمس مع الشعلة والأهلي البحريني في مقر النادي، والغرافة القطري في قطر، وبتاريخ 29 يناير سينطلق كأس موسم الرياض وسيواجه الزعيم خلاله انتر ميامي الأمريكي والنصر السعودي، ثم سيعود بشكل رسمي لمنافسات الموسم أمام سباهان الإيراني في تاريخ 2024/02/15.

من جهة أخرى أكد موقع «fichajes» الإسباني أن صفقة الهلال المحتملة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بالحصول على خدمات الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، يمكن أن تكون مفيدة للغاية لنادي أتلتيكو مدريد.

ووفقا لما ورد، فإن أتلتيكو مدريد يحتفظ بحقوقه في لودي، بنسبة 30% من أي عملية بيع مستقبلية للاعب، الذي يدافع حاليا عن قميص مارسيليا الفرنسي.

وفي حالة إتمام صفقة الهلال بالحصول على خدمات لودي مقابل 20 مليون يورو، كما ذكرت تقارير صحفية متنوعة، فإن أتلتيكو مدريد سيحصل على مبلغ يصل إلى 6 ملايين يورو، وهو ما سيسهم في تمويل التعاقدات المحتملة التي يفكر فيها دييغو سيميوني هذا الشتاء.