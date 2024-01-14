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هل يتفادى السنغال «لعنة الأبطال»؟

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- بواسطة أيمن الوشواش - يبحث منتخب السنغال عن أفضل بداية ممكنة في مستهل رحلة الدفاع عن لقب كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، حينما يلاقي نظيره منتخب جامبيا اليوم، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة، التي تستمر حتى 11 فبراير المقبل.

ويتطلع أسود التيرانجا لتفادي اللعنة التي لازمت أخر 6 أبطال لكأس أمم أفريقيا خلال حملة الدفاع عن لقب البطولة، إذ لم ينجح أي من الأبطال خلال النسخ الـ6 الماضية، في تجاوز دور الـ16 خلال حملة الدفاع عن لقب البطولة.

ويتسلح المنتخب السنغالي بخدمات نجمه الكبير ساديو ماني، نجم الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني السابق، واللاعب الحالي للنصر السعودي، إلى جانب نيكولاس جاكسون، مهاجم وإدوارد ميندي، حارس تشيلسي السابق والأهلي السعودي الحالي.

من جانبه، يخوض منتخب جامبيا المشاركة الثانية على التوالي في بطولة أمم أفريقيا، كما أنها المشاركة الثانية له في تاريخه بالبطولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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