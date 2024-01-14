هل يتفادى السنغال «لعنة الأبطال»؟

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ويتطلع أسود التيرانجا لتفادي اللعنة التي لازمت أخر 6 أبطال لكأس أمم أفريقيا خلال حملة الدفاع عن لقب البطولة، إذ لم ينجح أي من الأبطال خلال النسخ الـ6 الماضية، في تجاوز دور الـ16 خلال حملة الدفاع عن لقب البطولة.
ويتسلح المنتخب السنغالي بخدمات نجمه الكبير ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، وبايرن ميونخ الألماني السابق، واللاعب الحالي للنصر السعودي، إلى جانب نيكولاس جاكسون، مهاجم تشيلسي وإدوارد ميندي، حارس تشيلسي السابق والأهلي السعودي الحالي.
من جانبه، يخوض منتخب جامبيا المشاركة الثانية على التوالي في بطولة أمم أفريقيا، كما أنها المشاركة الثانية له في تاريخه بالبطولة.
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