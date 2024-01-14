شكرا لقرائتكم خبر العراق يطمح لتكرار إنجازه التاريخي بكأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بن علي المونديالي، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.
ويتطلع منتخب أسود الرافدين لتكرار إنجازه التاريخي الذي تحقق قبل 17 عاما حينما توج بلقبه الوحيد في البطولة القارية عام 2007.
بعد أن تولى تدريب منتخب العراق في نوفمبر 2022، أعلن الإسباني خيسوس كاساس أن كأس الأمم الآسيوية في قطر، ستكون بمثابة نقطة الانطلاق لهدف الفريق على المدى الطويل بالتأهل إلى كأس العالم.
وحجز منتخب العراق مقعده بأمم آسيا 2023، بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، التي ضمت منتخبات إيران والبحرين وهونج كونج وكمبوديا، في الدور الثاني للتصفيات المشتركة التي كانت مؤهلة أيضا لمونديال قطر 2022.
وسبق للمنتخب العراقي مواجهة نظيره الإندونيسي سبع مرات من قبل، وكان الفوز حليفه في ست من هذه المباريات مقابل تعادل وحيد وبسجل خال من الهزائم.
من جانبه يهدف المنتخب الإندونيسي إلى عبور دور المجموعات لكأس أمم آسيا للمرة الأولى، خلال المشاركة الخامسة له، حيث سبق له المشاركة في البطولة في نسخ 1996 و2000 و2004 و2007.
وفي مشاركاته السابقة خاض المنتخب الإندونيسي 12 مباراة، فاز في اثنتين وتعادل في مثلهما وخسر في ثمان، وسجل لاعبوه عشرة أهداف وتلقت شباكه 28 هدفا.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يطمح لتكرار إنجازه التاريخي بكأس آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.