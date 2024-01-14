العراق يطمح لتكرار إنجازه التاريخي بكأس آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت شعار «استعادة أمجاد الماضي» يستهل المنتخب العراقي مشواره في النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، بمواجهة نظيره الإندونيسي اليوم على استاد أحمدبن علي المونديالي، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.

ويتطلع منتخب أسود الرافدين لتكرار إنجازه التاريخي الذي تحقق قبل 17 عاما حينما توج بلقبه الوحيد في البطولة القارية عام 2007.

بعد أن تولى تدريب منتخب العراق في نوفمبر 2022، أعلن الإسباني خيسوس كاساس أن كأس الأمم الآسيوية في قطر، ستكون بمثابة نقطة الانطلاق لهدف الفريق على المدى الطويل بالتأهل إلى كأس العالم.

وحجز منتخب العراق مقعده بأمم آسيا 2023، بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، التي ضمت منتخبات إيران والبحرين وهونج كونج وكمبوديا، في الدور الثاني للتصفيات المشتركة التي كانت مؤهلة أيضا لمونديال قطر 2022.

وسبق للمنتخب العراقي مواجهة نظيره الإندونيسي سبع مرات من قبل، وكان الفوز حليفه في ست من هذه المباريات مقابل تعادل وحيد وبسجل خال من الهزائم.

من جانبه يهدف المنتخب الإندونيسي إلى عبور دور المجموعات لكأس أمم آسيا للمرة الأولى، خلال المشاركة الخامسة له، حيث سبق له المشاركة في البطولة في نسخ 1996 و2000 ‏و2004 و2007.‏

وفي مشاركاته السابقة خاض المنتخب الإندونيسي 12 مباراة، فاز في اثنتين وتعادل في مثلهما وخسر في ثمان، وسجل ‏لاعبوه عشرة أهداف وتلقت شباكه 28 هدفا.‏