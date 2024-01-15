الامارات | «بن دري» يفوز بكأس إعمـار للبــولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوج فريق بن دري بطلاً لبطولة «كأس إعمار للبولو 2024»، التي استضافها نادي دبي للبولو والفروسية، وذلك بعد فوزه على فريق بنجاش بنتيجة ثمانية أهداف ونصف مقابل ثمانية. وحل فريق أبوظبي ثالثاً بختام البطولة التي شهدت مشاركة خمسة فرق.

وتوج الفائزين أحمد سعيد الفلاسي الرئيس التجاري في إعمار العقارية، وليزا ماثيوز المديرة العامة للنادي، حيث حصل فريق بن دري على كأس البطولة، وهدايا تذكارية، إلى جانب مبلغ 80 ألف درهم مخصصة للفريق البطل، وحصل فريق بنجاش الوصيف على 40 ألف درهم، إلى جانب تكريم فريق أبوظبي، وطال التكريم أيضاً فريق «بانثرز» الفائز بمباراة الناشئين.