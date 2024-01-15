الغندور: أشيد بـ الاهلي لأنني رحلت عن قناة الزمالك

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن سبب إشادته بفريق الاهلي ولاعبيه خلال الفترة الماضية، خاصةً بعد رحيله عن قناة ناديه.

ويرى الغندور أنه رحل عن قناة الزمالك، فمن الطبيعي أن يتحدث عن رأية بحرية، وإشادته بلاعبي الاهلي لأنهم يستحقون ذلك، بعد البطولات والنتائج التي حققها الفريق.

وقال الغندور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه “بلس90″، إن حديثه في القنوات العامة يختلف عن العمل في قناة الزمالك وهذا طبيعي”.

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وتابع نجم الزمالك السابق:”القنوات العامة تمنح الإعلامي حرية أكبر من القنوات الفئوية المطالب بالحديث فيها عن نادي محدد، ولكن الاهلي يستحق الإشادة على كل ما قدموه”.

واختتم الغندور، بأن انتقاده للنادي الاهلي بعد اعتراضه على لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز للمحاكم المدنية بسبب نفس موقف كهربا، رغم أن الثنائي على خطأ.