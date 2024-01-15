الامارات | "القروش الزرقاء" تصدم مصر وتلتهم غانا بانتصار قاتل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقّقت الرأس الأخضر فوزا مستحقا ومفاجئا على غانا 2-1 الاحد على ملعب فيليكس أوفويت- بوانيي في أبيدجان، لتتصدر المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، ليتلقى منتخب مصر صدمة قوية بعدما أصبحت مهمته أكثر صعوبة عندما يلتقي مع غانا في الجولة الثانية في مواجهة نارية.

وسجل جاميرو مونتيرو (17) وغاري رودريغيش (90+1) للرأس الأخضر وألكسندر دجيكو لغانا (56)، في مباراة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين منذ الدقيقة الأولى رغم الفارق الفني والتاريخي الشاسع بينهما.

وتخوض الرأس الأخضر البطولة للمرة الرابعة بعد (2013-2015-2021)، فيما فازت غانا بالبطولة أربع مرات اخرها في 1982.

وتقدمت الرأس الأخضر مبكرا عبر لاعب وسط سان خوسيه أُرثكوايكس الأميركي جاميرو مونتيرو الذي تابع تسديدة قوية من جوفاني كابرال (16).

ومن ركنية، تعادلت غانا عبر رأسية مدافع فنربهتشه التركي ألكسندر دجيكو (56).

ومع أولى دقائق الوقت المحتسب بدل الضائع البالغ 10 دقائق، تمكن البديل مهاجم أنقرة غوجو التركي غاري رودريغيش من متابعة عرضية فشل الحارس ريتشارد اوفوري في الامساك بها (90+2).

وطاف لاعبو الرأس الأخضر للاحتفال مع جماهيريهم التي احتفلت طويلا بهدف الفوز القاتل.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم وقائد "النجوم السوداء" أندريه أيو الذي بات ثالث لاعب يشارك في ثماني نسخ من البطولة، متساوياً مع الكاميروني ريغوبير سونغ والمصري أحمد حسن.

وبذلك الفوز، يتصدر منتخب الرأس الأخضر، الملقب "القروش الزرقاء"، المجموعة برصيد ثلاث نقاط وبفارق نقطتين أمام مصر وموزامبيق اللتين تعادلتا الأحد 2-2.

وفي الجولة الثانية، تلعب غانا مع مصر في 18 يناير الجاري، والرأس الأخضر مع موزمبيق في 19 منه.