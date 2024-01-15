نجم غانا يتحدى منتخب مصر قبل مواجهة كأس أمم أفريقيا

علق ألكسندر دجيكو مدافع منتخب غانا على المواجهة المرتقبة أمام نظيره مصر في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

وبدأ المنتخب الغاني مشواره في البطولة الأفريقية بخسارة مفاجأة أمام الرأس الأخضر يوم أمس، الأحد، بنتيجة 1-2 في إطار مباريات المجموعة الثانية والتي تضم أيضًا كل من منتخبي مصر وموزمبيق.

ويواجه منتخب غانا منافسه مصر يوم الخميس المقبل الموافق 18 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية في الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا.

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وقال دجيكو في تصريحات صحفية “الخسارة أمام كاب فيردي تعتبر أمر صعب تقبله، لكن لا يوجد شيء مستحيل”.

وأضاف” سنواصل الضغط بقوة من أجل تحقيق الانتصار في الجولات المقبلة واهتزاز شباكنا بهدف في اللحظات الأخيرة أمر صعب للغاية”.

وأوضح ” هذه هي كرة القدم وإذ حققنا الفوز على منتخب مصر فلا يزال يمكننا التأهل إلى الدور المقبل”.

وأنهى حديثه” كان من الممكن التعادل يكون عادلًا في نهاية المطاف لكن فرصنا في التأهل لم تنته بعد، نحن بحاجة إلى الفوز للمضي قدمًا في تلك البطولة”.