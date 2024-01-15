رد فعل بنزيما على أنباء رحيله عن الاتحاد السعودي

كشف الصحفي الموثوق إيدو أجيري، عن رد فعل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد السعودي، على أنباء رحيله عن العميد.

وكانت هناك تقارير صحفية قد ربطت اسم كريم بنزيما بالرحيل عن صفوف الاتحاد السعودي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

يأتي ذلك في ظل الأزمات المتتالية التي يتعرض لها اللاعب الفرنسي رفقة اتحاد جدة، سواء غضب المدرب جالاردو بسبب غيابه عن التدريبات، أو هجوم الجماهير بعد خسارة ديربي الرياض أمام النصر.

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وأوضح أن كريم بنزيما لم يهرب كما يقال، اللاعب الفرنسي محاصر مع عائلته في جزيرة موريشيوس بسبب الاعصار الشديد وهو لا يستطيع المغادرة حاليًا.

وأوضح أن كريم بنزيما غاضب جدًا بسبب ما ينشر من أكاذيب في الاعلام، بخصوص رحيله أو الأزمة الحالية التي يمر بها، ويرى أنه يتعرض لهجوم كبير من قبل وسائل الاعلام.

وذكر أن الوضع متوتر للغاية بين بنزيما وبعض قادة ⁧ الاتحاد‬⁩ السعودي، مشيرًا إلى أن المهاجم الفرنسي سيعود في غضون أيام قليلة ويلتحق بمعسكر العميد‬⁩ في مدينة دبي لأنه يريد مواصلة اللعب.