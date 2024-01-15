حنبعل المجبري يرحل عن مانشستر يونايتد إلى إشبيلية

ياسر رشاد - القاهرة - حسم نادي إشبيلية الإسباني اليوم الإثنين، تعاقده مع الدولي التونسي حنبعل المجبري قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري 2023-2024، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورغم إتمام الصفقة بنجاح وتقديم حنبعل المجبري أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي خلال الساعات الماضية، لكن إشبيلية لم يعلن عنها حتى الآن بشكل رسمي، حيث ظهر اللاعب في المؤتمر بالقميص الذي يحمل الرقم 46، ليصبح أحد تدعيمات إشبيلية في الميركاتو الشتوي.

وأفادت شبكة "RMC Sport" الفرنسية، فإن عقد حنبعل المجبري مع إشبيلية يحتوي على بند يسمح له بالتعاقد معه بشكل نهائي مقابل 20 مليون يورو، وأضافت أن شرط إعادة مانشستر يونايتد شراء اللاعب تصل قيمته إلى 35 مليون يورو.

يذكر أن حنبعل المجبري شارك في تسع مباريات فقط مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات هذا الموسم، ليدون ظهوره في 327 دقيقة لعب فقط، بعدما لعب أربع مرات فقط بصفة أساسية.

ويحتل إشبيلية حاليا المركز الـ17 في الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط، وتعرض الفريق لثلاث هزائم متتالية بالليغا، ويعود آخر فوز له إلى 19 ديسمبر/كانون الأول على حساب غرناطة بنتيجة (3-0).

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا