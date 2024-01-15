رالي دكار: إكستروم وبينافيديس يفوزان بمرحلتهما الثانية

الرياص - اسماء السيد - حائل (السعودية): حقّق السويدي ماتياس إكستروم على متن سيارة أودي افضل توقيت الاثنين في المرحلة الثامنة من رالي دكار الصحراوي المقام في المملكة العربية السعودية، متفوقا على زميله ستيفان بيترهانسل بفارق دقيقتين و45 ثانية.

وأقيمت منافسات المرحلة الثامنة شمالاً في حائل، بمسار خاص بطول 458 كيلومتراً، أقل صعوبة من المراحل السابقة ومن دون افخاخ كبيرة ولكن مع بعض المسارات الصخرية.

وبعدما واجهته مشاكل عدة ادّت الى توقفه الاحد، حقّق إكستروم فوزه الثاني في المنافسات في النسخة الحالية بعد الأوّل في الخامس من الشهر الحالي.

وحلّ الفرنسي الآخر غيرلان شيشري سائق تويوتا في المركز الثالث، والسادس في الترتيب العام، حيث وصل الى خط النهاية متأخرًا بفارق 3 دقائق و10 ثوان عن إكستروم.

لكنّ الامور كانت اكثر تعقيدا بالنسبة لسائق برودرايف الفرنسي سيباستيان لوب، حيث ارتكب وملاحه فابيان لوركان خطأ كلفهما خسارة وقت ثمين، حيث بات يتخلف بفارق 24 دقيقة و47 ثانية عن متصدر الترتيب العام الاسباني كارلوس ساينس (اودي) الذي حلّ رابعا.

وقال لوب "لقد كنت أضغط بقوة طوال المرحلة، لكننا ارتكبنا خطأً في الملاحة وخسرنا حوالى عشر دقائق، لذلك فقدنا الكثير من الوقت أمام كارلوس مرة أخرى".

من جهته، أشار ساينس الى انه يدرك بأنّ حظه قد يتغيّر.

وقال الاسباني البالغ من العمر 61 عاما "لا يزال الطريق طويلا بالنسبة لي وهناك مراحل طويلة مقبلة".

وتابع "يمكنك أن ترى مدى سهولة خسارة خمس أو عشر دقائق في هذا السباق. إنه أمر سهل للغاية، بسبب الملاحة والثقوب وغيرهما".

وأردف "الأمر مرهق للغاية. لكن كل شيء كان جيدًا اليوم".

فوز ثان لبينافيديس

من جهة اخرى، حقّق الارجنتيني كيفن بينافيديس (كي تي ام) حامل اللقب فوزه الثاني في دكار هذا العام بعدما حقّق التوقيت الافضل في المرحلة الثامنة.

وتقدم بينافيديس على شقيقه لوسيانو (هوسكفارنا) بفارق 31 ثانية.

وجاء الفرنسي أدريان فان بيفيرين (هوندا) في المركز الثالث بفارق دقيقة و27 ثانية، وبالتالي تجنب المهمة الشاقة المتمثلة في افتتاح المرحلة التاسعة الخاصة الثلاثاء والتي أشار اليها المنظمون أنّها معقدة.

وقال بينافيدس "اليوم واجهنا عرضين مختلفين تماما. الجزء الأول كان رمليا مع الكثبان الرملية... ثم قمنا بتغيير التضاريس ودخلنا هنا في هذا النوع من التضاريس والجبال الصخرية".

وأضاف "لقد استمتعت برحلتي اليوم. الجزء الأخير كان ممتعًا".