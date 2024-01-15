مبابي يُثير الجدل بعد تهنئة ثنائي ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - أثار الدولي الفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي الجدل، بعدما قدم التهنئة لمواطنيه أوريلين تشواميني، وإدوارد كامافينجا، لاعبا ريال مدريد، بعد التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني.



وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وحسب ما نشرت شبكة "ديفنسا سنترال"، فإن مبابي حرص على تهنئة الثنائي أوريلين تشواميني، وإدواردو كامافينجا، بعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بالأمس الأحد.

وأوضحت أن الدولي الفرنسي قام بإرسال رسالة تهنئة لتشواميني وكامافينجا عقب المباشرة مباشرة، خلال التواجد في غرفة الملابس.

وأكدت "ديفنسا سنترال"، أن الرسالة كان مكتوب بها: "أراكم قريبا في مارس مع المنتخب".

وترددت تقارير صحفية عن أن هناك اتفاق بين ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز ومبابي، بانتقال الأخير للملكي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع البي اس جي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان مع نعاسة الموسم الجاري، حيث أن له الحق في التفاوض والتوقيع مع أي فريق يريد الانتقال إليه، بداية من شهر يناير الجاري.