تشيلسي يُفاضل بين مهاجمين من الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل تشيلسي بحثه عن تدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد المستويات المتواضعة لمهاجميه خلال الموسم الحالي.



وكشفت صحيفة "تيليجراف"، أن تشيلسي يستهدف التعاقد مع مهاجم من الدوري السعودي خلال الميركاتو، حيث يأتي الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، وروبرتو فيرمينو، لاعب الأهلي، في قائمة البلوز لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات.

ويرغب الفريق الأزرق في استغلال الأزمات التي يعاني منها بنزيما خلال الآونة الأخيرة مع إدارة اتحاد جدة.

في المقابل لم ينجح فيرمينو خلال فترة تواجده مع أهلي جدة في تقديم المستويات المأمولة منه.

في السياق ذاته، أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة تشيلسي لديها الرغبة الجادة في الحصول على خدمات بنزيما أو فيرمينو على سبيل الإعارة، وذلك لتدعيم خط الهجوم في النصف الثاني من الموسم الحالي.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد أكدت بإن إدارة تشيلسي دخلت في مفاوضات جادة مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، قبل تجديد اللاعب لتعاقده.

يذكر أن أرقام مهاجمي تشيلسي متواضعة للغاية، فقد أحرز نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي الأساسي 8 أهداف فقد، خلال 23 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

فيما شارك كريستوفر نكونكو في 3 مباريات خلال الموسم الحالي، حيث سجل خلالهما هدفًا واحدًا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.