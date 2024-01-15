أمم آسيا.. موعد مباراة السعودية وعمان

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل المنتخبين السعودي والعماني استعدادتهما القوية للمواجهة المنتظرة، ضمن منافسات الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الآسيوية بقطر.



ويبحث الأخضر السعودي عن الانطلاقة القوية من خلال الفوز على عمان، حيث يرغب المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للسعودية، في تحقيق الانتصار خلال مواجهة الغد.

في المقابل، يرغب الجهاز الفني للمنتخب العماني في الفوز بالمواجهة المرتقبة، بعد ظهور عدد من المنتخبات المتواضعة بمستويات مختلفة خلال المباريات الماضية من الجولة الأولى.

موعد مباراة السعودية وعمان

تنطلق مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره العماني في السابعة والنصف من مساء الغد الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب خليفة.

القنوات الناقلة لمواجهة السعودية وعمان

تُنقل مباراة السعودية أمام عمان عبر شبكة قنوات "ssc" السعودية، والتي نجحت في الحصول على حقوق بث البطولة خلال النسخة الحالية.