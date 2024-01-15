صفقات زد خلال الانتقالات الشتوية الجارية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي زد أف سي، ابرام التعاقد مع 5 صفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الأول الفترة المقبلة لتكملة مشواره بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعاقد زد مع الثنائي أحمد إبراهيم "الصغير" وعبدالله بكري من نادي فاركو، بجانب الحصول على خدمات ثلاثي سيراميكا كليوباترا، عبدالرحمن حسن "البانوبي" ومحمود نبيل، إضافة إلى المهاجم النيجيري أحمد رشيد.

وكان الثنائي رشيد أحمد، وعبد الرحمن البانوبي قد لعب في الموسم الماضي معارا إلى الداخلية ببطولة دوري نايل الدوري العام

ويعتلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري للموسم الحالي 2023-2024 برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 10 جولات في البطولة، حقق الفوز خلالهم في 5، وتعادل في 4 مباريات، وهزم فى واحدة.