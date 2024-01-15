تصميم عالمي لاستاد محمد بن سلمان في مدينة القدية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، عن إطلاق الاستاد الرئيس الجديد بمدينة القدية، الذي سيحمل اسم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.

وسيكون الاستاد الجديد واحدا من أبرز الملاعب في العالم، وسيزود بتقنيات وإمكانات غير مسبوقة تجعله متعدد الاستخدامات، وقادرا على استضافة أكبر الأحداث الرياضية والترفيهية والثقافية في المملكة.

قلب مدينة القدية

وسيبنى استاد الأمير محمد بن سلمان في قلب مدينة القدية، على بعد 40 دقيقة فقط من مدينة الرياض، وبالتحديد على إحدى قمم جبل طويق بارتفاع 200 م، وسيسهم في تعزيز فلسفة القدية المتمثلة في قوة اللعب.

ومن المتوقع أن يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، من خلال تصميمه الاستثنائي ومميزاته التقنية الفريدة، التي ستجعل المشجع يشعر وكأنه في قلب الحدث.

المخطط الحضري

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية، والتي ستصبح في المستقبل القريب المدينة الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة، ما سينعكس إيجابيا على اقتصاد المملكة ومكانتها دوليا، وتعزيز استراتيجية مدينة الرياض والإسهام في نمو اقتصادها وتحسين جودة الحياة بها لتصبح واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.

محطة مهمة

وسيمثل المشروع الجديد محطة مهمة في مسيرة تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ سيسهم في تعزيز السياحة وإتاحة آلاف فرص العمل والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة عدد الزيارات المتوقعة سنويا إلى المملكة بمعدل 1.8 مليون زيارة من خلال جذب عشاق رياضة كرة القدم، وستة ملايين زيارة من المهتمين في الأنشطة الأخرى غير مباريات كرة القدم.

أيقونة فائقة الجمال

وقال العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، عبدالله الداود، «إن الشركة تطمح لأن تصبح مدينة القدية وجهة رائدة عالميا في المشهد الرياضي والترفيهي والثقافي»، مؤكدا أن استاد الأمير محمد بن سلمان سيمثل أيقونة فائقة الجمال للمدينة بفضل موقعه الرائع على جبل طويق وإطلالته على المدينة الجديدة، فضلا عن تصميمه العالمي والتقنية المتقدمة التي يتمتع بها، ما يهيئه لاستضافة فعاليات ومسابقات ترفيهية ورياضية عالمية المستوى.

ومن المقرر أن يصبح الاستاد، الملعب الحاضن لناديي النصر والهلال، وسيستضيف عدة مسابقات كروية محلية وعالمية كبرى، كما أنه واحد من المواقع المقترحة لاستضافة مباريات كأس العالم 2034 الذي نجحت المملكة أخيرا في الفوز باستضافته.

التقنيات الفريدة

بتصميمه المبتكر سيسمح باستخدامه في أغراض متعددة، حيث يمكن تحويل أرضيته بالكامل في غضون ساعات إلى ساحة مهيأة لإقامة مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية، مثل: مسابقات الرجبي والملاكمة والفنون القتالية المختلطة وبطولات الرياضات الالكترونية والمعارض والحفلات الموسيقية الكبرى.

ومن بين هذه التقنيات الفريدة من نوعها، الأرضية والسقف والحائط العلوي القابلة للطي والسحب، والتي تتيح فتح أحد جوانبه لتوفر إطلالة ساحرة للجزء السفلي من المدينة الذي يضم وجهات رائدة مثل 6 فلاجز مدينة القدية، ومنتزه الألعاب المائية.

تصاميم الملعب والتقنيات المستخدمة: