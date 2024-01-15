6 لاعبين يتهربون من تمثيل الأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حسم الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم الجدل الدائر بشأن قرارات استبعاده لعدد من اللاعبين من قائمة الأخضر في كأس آسيا «قطر 2023» .

وعقد مانشيني مؤتمرا صحفيا، أمس، للحديث عن مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره العماني والمقررة اليوم في المجموعة السادسة التي تضم معهما تايلاند وقرغيزستان.

استبعاد اللاعبين

وفرض مانشيني مساحة واسعة للحديث عن الأمور التي تثير تساؤلات لدى الشارع الرياضي السعودي بعد قرارته الأخيرة باستبعاد عدد من اللاعبين بشكل مفاجئ من قائمة الأخضر.

وكشف المدرب الإيطالي سر استبعاد الثلاثي نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام، حيث قال «إن كل هؤلاء اللاعبين لم يرغبوا في الانضمام، لافتا إلى أن الفرج في أول معسكر قال له إنه لا يريد أن يلعب في المباراة الودية ليقرر استبعاده تماما».

وأضاف «إنه بالنسبة للاعب سلطان الغنام فإن اللاعب أبلغه إنه ليس سعيدا باللعب للمنتخب، فيما كشف عن أن نواف العقيدي قال لمدرب الحراس إنه إن لم يلعب كأساسي فإنه لا يريد البقاء».

وأردف «تحدثت مع رئيس الاتحاد حول المسألة وقلت له إن نواف يريد أن يغادر.. وهذه ثالث مرة يأتي لنا نواف ليقول إنه سيغادر.. وهذه ليست مشكلة كبيرة بالنسبة لنا».

وواصل «القائمة الأولية 50 لاعبا.. وأحضرنا 30 لاعبا بسبب أن لدينا لمدة أسبوعين معسكرا ومن الممكن أن تحدث إصابات، والثلاثي محمد مران وعلي هزازي وخالد الغنام قالوا إنهم ليسوا سعداء بالبقاء فغادروا».

وضع غريب جدا

واستهجن مانشيني هذا الأمر من بعض اللاعبين قائلا: «لا أفهم أن يكون لاعب شاب يرفض تمثيل المنتخب.. فهو ليس ناديا.. وهذا وضع غريب جدا ولأول مرة يمر علي مثل هذا.. سألت نواف 3 مرات وسلطان مرتين.. وأحترم قرارتهم ولن أستدعيهم مجددا».

وعن مواجهة عمان قال مانشيني «إن المنتخب السعودي مستعد جيدا للمباراة» لافتا إلى أن المباراة الأولى دائما ما تكون أكثر أهمية وصعوبة، معربا عن أمله في أن يفتتح البطولة بالشكل المناسب.

ولم يخف مانشيني وجود مشكلة في المنتخب على مستوى وجود لاعبين لم يخوضوا مباريات ودية مع الأخضر قائلا «إن المجموعة بالكامل أعدت نفسها جيدا بالفترة الماضية، معربا عن ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم أقصى ما لديهم من أجل بلدهم.

من جانبه، أكد صالح الشهري لاعب المنتخب السعودي على صعوبة المباراة الأولى في أي بطولة، وأكد أن الفريق يأمل في الخروج بنتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير.

6 لاعبين يرفضون تمثيل الأخضر: