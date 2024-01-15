كوريا تهزم البحرين بثلاثية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خسر منتخب البحرين، في بداية مشواره ببطولة كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، 1-3 أمام كوريا الجنوبية، أمس.

ويلعب كل من البحرين وكوريا الجنوبية ضمن منافسات المجموعة الخامسة، إلى جانب الأردن وماليزيا.

وبدأ منتخب البحرين، المباراة بقوة، وباغت كوريا الجنوبية بالاستحواذ على وسط الملعب من خلال التمريرات القصيرة، ليجبر الخصم على التراجع لمناطقه الدفاعية.

وتسبب الضغط البحريني في حالة ارتباك واضحة لدى كوريا الجنوبية في أول 20 دقيقة.

وجاءت محاولة أولى للمنتخب الكوري في الدقيقة الـ20، برأسية مرت خارج المرمى.

وجاء الرد سريعا من المتحرك علي مدن، الذي سدد كرة ضعيفة في يدي الحارس الكوري الجنوبي.

وأهدر منتخب كوريا، فرصة خطرة في الدقيقة الـ30، عندما وصلت الكرة إلى تشو جوي سونج، على بعد أمتار قليلة من المرمى، إلا أنه أضاعها بغرابة.

ومن هجمة خاطفة، نجح اللاعب إن بيوم هوانج في تسجيل هدف التقدم لصالح كوريا الجنوبية في الدقيقة الـ39.

وكشر منتخب البحرين عن أنيابه مع بداية الشوط الثاني، وضغط بقوة على دفاع كوريا الجنوبية، وكادت تسديدة كميل الأسود أن تسكن الشباك، لولا تألق الحارس الكوري.

وفي الدقيقة الـ51، نجح اللاعب عبد الله الحشاش في تسجيل هدف التعادل للبحرين، لتشتعل المباراة من جديد.

لكن المنتخب الكوري عاد للتقدم سريعا في الدقيقة الـ56 عن طريق تسديدة اللاعب لي كانج إن، التي سكنت شباك الحارس إبراهيم لطف الله.

وفي الدقيقة الـ69، نجح لي كانج إن في تسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لكوريا الجنوبية.

وسيطر منتخب كوريا الجنوبية تماما على مجريات اللعب، مع تراجع المعدل البدني للمنتخب البحريني، لتنتهي المباراة بفوز كوريا (3-1).