الأزمات تضرب المنتخب السعودي قبل انطلاق أمم آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن تصريحات المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم اغضبت عددًا من اللاعبين السعوديين، والذين تم استبعادهم من قبل الجهاز الفني.



وكان مانشيني قد هاجم السداسي الذي تم استبعاده وعلى رأسهم لاعب وسط الهلال سلمان الفرج، مما أثار غضب الأخير.

وطالب الفرج بضرورة فتح تحقيق عاجل مع المدرب الإيطالي بعد تصريحاته الأخيرة، والتي أحدثت أزمة في الشارع الرياضي السعودي.

وتقرر انطلاق مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره عمان في تمام السابعة والنصف من مساء الغد الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب خليفة بقطر.

فيما ستُنقل المباراة عبر شبكة قنوات "ssc" السعودية، وعدد من القنوات الأخري ك "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال النسخة الحالية.

بيان شديد اللهجة من سلمان الفرج

قام سلمان الفرج، بنشر بيان عبر حسابه الشخصي بمنصة "x"، والذي جاء فيه: "بالإشارة إلى حديث المدير الفني للمنتخب السعودي السيد مانشيني الذي تطرق فيه لرفضي المشاركة في اللقاء الودي، وحيث إنه ليس الوقت المناسب للرد، ولكن نظرًا لردة الفعل الكبيرة التي وصلت للتشكيك في وطنيتي وخدمتي لمنتخب بلادي، فأنا مضطر للرد وتوضيح ما حدث للرأي العام".

وتابع: "في البداية، منذ حضور السيد مانشيني تم استدعائي للمعسكر الثاني وقبل بداية المباريات الودية دار حديث جانبي بيني وبينه كقائد للمنتخب وقام بتوجيه سؤالين الأول هل لديك الشغف والرغبة في المشاركات القادمة؟ فأجبته بإن لدي الشغف والرغبة بالتأكيد".

وأكمل لاعب وسط الهلال تصريحاته: "فيما كان السؤال الثاني هل ترى أن المنتخب قادرًا على تحقيق بطولة آسيا فأجبته بأن المؤشرات إيجابية بوجود نجوم لديهم الخبرة ونجوم شباب وبتكاتف الجميع قادرون على تحقيق البطولة بإذن الله، وبعد ذلك أقيمت مباراتان وديتان: الأولى ضد منتخب نيجيريا شاركت بها كبديل وساهمت في تسجيل هدف وشاركت في المباراة الثانية أمام منتخب مالي أساسيًا وخرجت من اللقاء مصابًا".

وأكمل: "بعد نهاية المعسكر لم يحدث أي تواصل بيني وبين المدرب أو أي مسؤول في المنتخب ولم يتم استدعائي للمعسكر الأخير واحترمت قرار المدرب، ولكن تفاجأت بكلامه اليوم في المؤتمر الصحفي لذلك أقسم بالله العظيم أن ما ذكرته هو ما حدث بالضبط وأطالب المسؤولين في الاتحاد السعودي بالتحقيق حول هذا الموضوع وإظهار نتيجة التحقيق للجميع لأنني لا أرضى ولا أقبل أن تمس وطنيتي وسبق أن شاركت مع منتخبنا الوطني سنوات طويلة وسبق أن شاركت في إحدى البطولات بدون فضل أو مِنّة ووالدتي في العناية المركزة لأن هذا واجب وطني".

وأختتم الفرج بيانه: "وفي النهاية أتمنى من الجميع الوقوف ودعم المنتخب في هذه المشاركة المهمة التي تحظى وبفضل من الله بدعم تاريخي من مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه وسمو عراب الرؤية المُلهم سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه، سائلًا الله أن تكون هذه البطولة من نصيب المنتخب السعودي".