الأهلي يخوض معسكراً تدريبياً بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على خوض معسكر تدريبي في الإمارات خلال فترة توقف الدوري.

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ومن المقرر أن يبدأ المعسكر يوم السبت المقبل لمدة 8 أيام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال مصدر بالنادي الأهلي لـ"بوابة الخليج 365":" سيتم الترتيب لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الإماراتي الذي جاء بناء على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني".

واعتذر الأهلي عن عدم خوض بطولة كأس رابطة الأندية بناء على طلب كولر بسبب غياب اللاعبين الدوليين المشاركين في كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار.