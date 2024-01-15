"ليس بينهم صلاح".. أفضل 11 لاعبا خلال موسم 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أفضل 11 لاعبا خلال عام 2023، في حفل "ذا بيست" الذي يقام الآن في لندن بالمملكة المتحدة، في نسخته الثامنة، ولم يتم اختيار النجم المصري محمد صلاح ضمنهم.

وجاء التشكيل الأمثل خلال 2023 كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: روبن دياز، ستونز، والكر

خط الوسط: دي بروين، بيلينجهام، بيرناردو سيلفا

خط الهجوم: ميسي، هالاند، مبابي، فينيسيوس.

جدير بالذكر أن جوائز الرجال (أفضل لاعب، أفضل مدرب، أفضل حارس مرمى) انحصرت فترة التقييم من 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023.

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