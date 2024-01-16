أفضل لاعب في العالم.. ميسي يتوّج بجائزة «ذا بيست» 2023

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأفضل لاعب في العالم لعام 2023، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين بالعاصمة البريطانية لندن.

وتفوق ليونيل ميسي على الثنائي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، وكيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

وجاء تتويج ميسي بالجائزة للمرة الثانية تواليا، بمثابة المفاجأة للكثير من المتابعين، خاصة وأنه لم يحقق في العام الماضي سوى لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان وكأس الدوريات بقميص إنتر ميامي.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتوج فيها ميسي بجائزة "ذا بيست" منذ استحداثها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2016.