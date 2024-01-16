محمد صلاح يقرر اعتزال اللعب الدولي مع منتخب مصر.. الحقيقة الكاملة

تداولت أنباء في الساعات الماضية، حول رغبة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في اعتزال اللعب الدولي مع منتخب مصر.

وكشفت تقارير صحفية حقيقة الأنباء المتداولة، حول نية محمد صلاح، في الاعتزال الدولي، في حال فشل منتخب مصر في التتويج بكأس أمم أفريقيا.

وبحسب التقارير، فإن ما يتردد مجرد شائعات، كما أن محمد صلاح لم يفكر في الاعتزال ويصب تركيزه في الوقت الحالي على بطولة أمم أفريقيا.

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وأكدت التقارير أن محمد صلاح، لم يتحدث مع أي أحد عن رغبته في الاعتزال الدولي، ويقوم بتحفيز لاعبي منتخب مصر لتصحيح المسار سريعًا في بطولة أمم أفريقيا.

وشددت التقارير، أن ما يتردد حول اعتزال محمد صلاح، غير صحيح، واللاعب لا يربط تحقيق البطولات بمسألة الاعتزال.

ويستعد محمد صلاح، رفقة منتخب مصر للمباراة المرتقبة أمام غانا، في الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا 2023، والمقرر لها يوم الخميس المقبل.