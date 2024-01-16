الامارات | «سلة شباب الأهلي» تترقب الشمال القطري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق الشمال القطري لكرة السلة في الثامنة من مساء اليوم، ضيفاً على شباب الأهلي، في افتتاح مرحلة الإياب من منافسات المجموعة الثانية، في دوري مجموعات بطولة (سوبر غرب-آسيا) عن المنطقة الخليجية، ويتطلع أصحاب الضيافة لتكرار فوزهم على «الشمال» في مرحلة الذهاب بواقع (96-63).

ويبحث شباب الأهلي عن استعادة لغة الانتصارات، بعدما أودت خسارته في مباراته الأخيرة أمام المنامة البحريني الشهر الماضي بنتيجة (67-73)، إلى التخلي عن صدارة المجموعة والتراجع للمركز الثاني برصيد خمس نقاط، بفارق نقطة عن المنامة المتصدر، خصوصاً أن «فرسان دبي» استطاعوا في مرحلة الذهاب تحقيق انتصارين خارج ملعبهم على الشمال، ومن ثم كاظمة الكويتي في الجولة الثانية (85-80)، قبل التعثر في مباراتهم الأخيرة. وعلى الطرف الآخر، ينشد الشمال القطري استعادة اتزانه، وتحقيق فوزه الأول في البطولة.

ويستند شباب الأهلي إلى نقاط القوة الهجومية، التي منحته التفوق ذهاباً، خاصةً نسب النجاح على صعيد التسجيل، سواء الرميات الثنائية البالغة 56.9% أو الرميات الحرة 66.7%، مقارنة بتفوق طفيف للشمال في الرميات الثلاثية (25% للشمال - 23% لشباب الأهلي).

كما يعول «فرسان السلة» على تفوقهم الدفاعي على صعيد «الريباود» أو التقاط الكرات المرتدة عن السلة، البالغ 44 محاولة ناجحة، منها 30 متابعة دفاعية مقابل 27 للقطريين.