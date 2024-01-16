سبب غياب ميسي عن حفل جوائز ذا بيست

تغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي عن حفل الأفضل “ذا بيست” المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

نجح ليونيل ميسي في التتويج بجائوة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، متفوقاً على لك من النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وغاب ميسي عن حفل اليوم، وقام تيري هنري مقدم الحفل بتسمل جائزة الأفضل بدلاً منه.

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آثار غياب النجم الأرجنتيني الجدل من قبل بدأ الحفل، حيث اعتقد البعض أن هالاند هو من فاز بالجائزة.

وأوضح الصحفي جويليم بالاجي أن غياب ميسي جاء بسبب بدأه التدريبات مع إنتر ميامي استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الأمريكي.

وآشار إلى أن السفر إلى لندن كان يعني اضطرار ميسي إلى الغياب عن التدريبات لمدة 3 أو 4 أيام.